Появилось видео мощного взрыва, уничтожившего офис связи КНДР с Сеулом
Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.
Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ.
На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.
NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.- NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020
North Korea demolished the office at approximately 2:50 pm on Tuesday.
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Напомним, накануне КНДР взорвала центр связи с Южной Кореей.
Через несколько часов после этого генштаб КНДР распространил заявление , в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.
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