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Espreso.tvОбществоПоявилось видео мощного взрыва, уничтожившего офис связи КНДР с Сеулом

Появилось видео мощного взрыва, уничтожившего офис связи КНДР с Сеулом

В сети появилось видео, на котором изображен мощный взрыв в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, которым КНДР уничтожила Центр связи с Югом

Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.

Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ.

На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.

Напомним, накануне КНДР взорвала центр связи с Южной Кореей.

Через несколько часов после этого генштаб КНДР распространил заявление , в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

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