Появилось видео мощного взрыва, уничтожившего офис связи КНДР с Сеулом

17 июня, 2020, 11:29

В сети появилось видео, на котором изображен мощный взрыв в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, которым КНДР уничтожила Центр связи с Югом

Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.

Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ.

На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушения расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.



North Korea demolished the office at approximately 2:50 pm on Tuesday.



MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhi pic.twitter.com/SwIlaljM50 - NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020

Напомним, накануне КНДР взорвала центр связи с Южной Кореей.

Через несколько часов после этого генштаб КНДР распространил заявление , в котором говорится о намерениях ввести войска в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

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