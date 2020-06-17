Пекин не хочет повторного столкновения с Индией в Гималаях, - МИД Китая
По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзян, Пекин не желает повторения инцидента на границе с Индией, который привел к гибели военнослужащих, сообщает Reuters .
По словам дипломата, Пекин и Дели продолжают деэскалацию путем переговоров.
При этом, спикер фактически возложил ответственность за инцидент на Индию.
"Китай нельзя обвинять в провоцировании столкновения, ведь общая ситуация на границе была стабильной и контролируемой", - сказал Чжао Лицзян.
16 июня Индия заявила о военном столкновении с КНР в Гималаях, во время которого погибли трое индийских военнослужащих и неизвестное число военнослужащих КНР.
Позже Индия заявила о гибели 20 своих солдат .
Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий пограничного противостоянии двух ядерных держав.
С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалацию в спорном регионе.
В 2017 году пограничный конфликт между двумя ядерными державами восстановился с новой силой из-за намерений КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.
В начале мая 2020 произошли столкновения между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали взимать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.
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