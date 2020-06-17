 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПекин не хочет повторного столкновения с Индией в Гималаях, - МИД Китая

Пекин не хочет повторного столкновения с Индией в Гималаях, - МИД Китая


фото: reuters
МИД Китая заявил, что Пекин не хочет повторного столкновения с армией Индии в спорной пограничной области Гималаев

По словам представителя МИД КНР Чжао Лицзян, Пекин не желает повторения инцидента на границе с Индией, который привел к гибели военнослужащих, сообщает Reuters .

По словам дипломата, Пекин и Дели продолжают деэскалацию путем переговоров.

При этом, спикер фактически возложил ответственность за инцидент на Индию.

"Китай нельзя обвинять в провоцировании столкновения, ведь общая ситуация на границе была стабильной и контролируемой", - сказал Чжао Лицзян.

16 июня Индия заявила о военном столкновении с КНР в Гималаях, во время которого погибли трое индийских военнослужащих и неизвестное число военнослужащих КНР.

Позже Индия заявила о гибели 20 своих солдат .

Это первый случай гибели военнослужащих за несколько десятилетий пограничного противостоянии двух ядерных держав.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалацию в спорном регионе.

В 2017 году пограничный конфликт между двумя ядерными державами восстановился с новой силой из-за намерений КНР проложить новую дорогу в спорном регионе.

В начале мая 2020 произошли столкновения между пограничниками двух стран, после чего Пекин и Дели начали взимать на границу тяжелую бронетехнику и подразделения регулярной армии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать