Определился календарь матчей сборной Украины на Евро-2020
17 июня, 2020, 18:57
Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА ,
Исполком УЕФА утвердил даты матчей перенесенного на 2021-й год Евро-2020.
Календарь сборной Украины на Евро-2020:
13.06.2021 Украина - Нидерланды (Амстердам)
17.06.2021 Украина - победитель плей-офф (Бухарест)
21.06.2021 Украина - Австрия (Бухарест)
1/8 финала Евро-2020 пройдет с 26 по 29 июня. Четвертьфиналы - со 2 по 3 июля. Полуфинальные встречи с 6 по 7 июля.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.
- Напомним, 7 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года.
- 11 июня сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА.
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