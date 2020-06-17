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Espreso.tvСпортОпределился календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

Определился календарь матчей сборной Украины на Евро-2020


фото: Getty Images
Свой первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов 13 июня 2021-го года

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА ,

Исполком УЕФА утвердил даты матчей перенесенного на 2021-й год Евро-2020.

Календарь сборной Украины на Евро-2020:

13.06.2021 Украина - Нидерланды (Амстердам)

17.06.2021 Украина - победитель плей-офф (Бухарест)

21.06.2021 Украина - Австрия (Бухарест)

1/8 финала Евро-2020 пройдет с 26 по 29 июня. Четвертьфиналы - со 2 по 3 июля. Полуфинальные встречи с 6 по 7 июля.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне.

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