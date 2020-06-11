Сборная Украины осталась в топ-25 рейтинга ФИФА
11 июня, 2020, 13:34
Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .
Международная федерация футбола обновила рейтинг сборных, несмотря на то, что все матчи национальных команд были отменены из-за пандемии коронавируса. Изменений в списке не произошло.
Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.
Сборная Украины осталась на 24-й позиции. Из соперников команды Андрея Шевченко на Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов, которая занимает 14-е место. Австрия - 26-я.
Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая идет восьмой, Швейцария - 12-, Германия - 15-я.
- Напомним, 7 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года.
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