Сборная Украины осталась в топ-25 рейтинга ФИФА

11 июня, 2020, 13:34

Сборная Украины по футболу осталась на 24-м месте в новом рейтинге ФИФА

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА .

Международная федерация футбола обновила рейтинг сборных, несмотря на то, что все матчи национальных команд были отменены из-за пандемии коронавируса. Изменений в списке не произошло.

Лидирует в мировом рейтинге Бельгия, вслед за которой расположились Франция, Бразилия, Англия и Уругвай.

Сборная Украины осталась на 24-й позиции. Из соперников команды Андрея Шевченко на Евро-2020 выше находится сборная Нидерландов, которая занимает 14-е место. Австрия - 26-я.

Среди команд, с которыми Украина сыграет в Лиге наций, выше других Испания, которая идет восьмой, Швейцария - 12-, Германия - 15-я.