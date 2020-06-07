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Espreso.tvСпортШевченко продлил контракт со сборной Украины

Шевченко продлил контракт со сборной Украины


фото: Укрінформ
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко на брифинге во Львове, сообщает Еспресо.TV .

По итогам конгресса УАФ было решено продлить контракт с Шевченко и его тренерским штабом до 31 декабря 2022 года.

Предварительное соглашение Шевченко было рассчитано до конца Евро-2020, который должен был состояться летом этого года. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.

Таким образом, под руководством Шевченко сборная Украины выступит на чемпионате Европы и сыграет в отборе чемпионата мира-2022 в Катаре.

  • Напомним, ранее стало известно, что 7 июня на конгрессе УАФ с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко подпишут новый контракт.

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