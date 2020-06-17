Аэропорт "Киев" возобновил работу, - Кличко

17 июня, 2020, 12:44

Кличко заявляет, что город не закрывал аэропорт, авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение

Об этом сообщил в Тelegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Аэропорт "Киев" им. Сикорского возобновил работу. Авиакомпании получили разрешение Госавиаслужбы на осуществление международных рейсов из аэропорта" Киев ", - написал он.

По словам Кличко, город не закрывал аэропорт, авиакомпании не могли выполнять рейсы из-за запрета на международное авиасообщение.

"Мы понимаем всю сложность ситуации, понимаем, что из-за вынужденного приостановления перевозок пассажиров аэропорт несет большие убытки. Ежемесячно предприятие теряет почти 27 млн гривен", - отметил Кличко.

В связи с этим, мэр предлагает три варианта решения проблем аэропорту "Киев", чтобы он мог полноценно восстановить свою работу.

Так, первый вариант заключается в сокращении расходов и увольнения части сотрудников. В то же время Кличко добавил, что это худший вариант, который не решит проблем предприятия.

Второй вариант, который предлагает мэр, заключается в увеличении доходов и помощи установления минимальных фиксированных ставок на авиаобслуживанию и закрепления их на законодательном уровне. Он отметил, что это решение должно утвердить правительство.

Согласно третьему варианту, необходимо осуществить распределение пассажиропотока в киевском авиаузле - между аэропортами "Борисполь" и "Киев".

"Именно такой подход, по мнению специалистов, поможет быстро восстановить работу авиаотрасли после карантина. И это решение также должно утвердить правительство", - подчеркнул мэр.

Он добавил, что свои предложения город уже передал в Кабинет Министров. И городская власть будет делать все, что от нее зависит, чтобы помочь предприятию восстановить полноценную работу.