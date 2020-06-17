Аэропорт "Киев" возобновил международные рейсы после карантина, - СМИ
Об этом сообщает "Европейская правда" .
"Аэропорт" Киев "имени Сикорского, известный также как" Жуляны ", принял первый регулярный международный рейс, возобновив работу после карантина", - говорится в сообщении.
Как отмечается, самолет Embraer E175 авиакомпании Белавиа, выполнявший рейс из Минска в Киев, успешно приземлился в аэропорту в 23:30. В 5:45 утра белорусский самолет должен выполнить обратный рейс в Минск.
Между тем с прибытием этого рейса по телефону B2-847 аэропорт "Киев" возобновил работу с международными регулярными пассажирскими рейсами, с соблюдением всех процедур, включая работу пограничников.
Это означает, что право на выполнение рейсов будет также авиакомпания Wizz Air. В среду утром в расписании этого лоукост-перевозчика стоят рейсы в польских Кракова, Варшавы и немецкого Дортмунда; далее - Будапешт, Лутон (Великобритания), Мемминген (Германия), Таллинн и тому подобное.
Впрочем, по информации "ЕН", запланированные рейсы в города Польши до утра изменили статус на "отменены". Польша пока решила не открывать международное сообщение в города за пределами ЕС и Великобритании.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта "Киев" , пока почти все международные рейсы отменены как на вылет, так и на прилет.
- Как сообщалось, утром 16 июня аэропорт "Киев" отменил все международные пассажирские авиарейсы на ближайшее время.
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