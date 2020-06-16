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Espreso.tvОбществоАэропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы на ближайшее время

Аэропорт "Киев" отменил все международные авиарейсы на ближайшее время

Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев" на странице в Facebook.

Согласно сообщению, международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 3:00 по местному времени 17 июня в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров Украины №392 от 20.05.2020 года.

"Пожалуйста, внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Европейская правда", пока неизвестно, будет или нет следующая отсрочка после 17 июня. Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

Поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, что выполнятся. Речь идет о рейсах в Биллунн, Афины и Берлин (выполняет Wizz Air) и Минск (выполняет Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник, 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта обозначены как отмененные.

В социальных сетях, в том числе на странице аэропорта, достаточно возмущенных отзывов пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи.

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