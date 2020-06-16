Зеленский чувствует себя абсолютно здоровым, - Мендель

16 июня, 2020, 19:08

Об этом сообщила BBC Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Не предусмотрено никакого механизма, каким бы президент, будучи полностью здоровым, должен передать полномочия. А некоторые функции президента можно выполнять только с Офиса президента", - сказала Мендель.

По ее словам, президент ежедневно проходит тесты на коронавирус. Все они - отрицательные. В случае необходимости, Зеленский будет работать дома.

"Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену", - добавила пресс-секретарь.