В Одессе неизвестные устроили стрельбу на улице и сбежали

16 июня, 2020, 21:37

Во вторник, 16 июня, на Французском бульваре в Одессе произошла перестрелка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Стрельба произошла возле заведения питания. Предварительно установлено, что между неизвестными лицами произошла ссора, во время которой ее участники совершили несколько выстрелов и скрылись.

По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзу предположительно от травматического оружия.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия).