В Одессе неизвестные устроили стрельбу на улице и сбежали
16 июня, 2020, 21:37
Во вторник, 16 июня, на Французском бульваре в Одессе произошла перестрелка
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
Стрельба произошла возле заведения питания. Предварительно установлено, что между неизвестными лицами произошла ссора, во время которой ее участники совершили несколько выстрелов и скрылись.
По данным полиции, в результате стрельбы никто не пострадал. На месте происшествия правоохранители изъяли гильзу предположительно от травматического оружия.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия).
- Напомним, 2 июня в Одессе в текстильный магазин на "7 километре" пришли неизвестные и несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия по сотрудникам заведения.
- Правоохранители Одесской области задержали 10 человек после стрельбы на рынке "седьмой километр", событие было квалифицировано как хулиганство.
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