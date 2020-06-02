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Espreso.tvОбществоВ Одессе на "седьмом километре" произошла стрельба, двое раненых

В Одессе на "седьмом километре" произошла стрельба, двое раненых


фото: Думська
2 июня в текстильный магазин на "7 километре" пришли неизвестные и несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия по сотрудникам заведения

Об этом сообщает полиция Одесской области.

В полиции отметили, что устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке "7 километр".

"В результате происшествия ранения получили два человека. Они доставлены в больницу. Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин . Им оказывается медицинская помощь. Сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали ", - говорится в сообщении.

 

 

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