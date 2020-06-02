Стрельба на "седьмом километре" в Одессе: полиция задержала 10 человек

2 июня, 2020, 16:57

Правоохранители Одесской области задержали 10 человек после стрельбы на рынке "Седьмой километр", событие было квалифицировано как хулиганство

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

Отмечается, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей.

Работники одного из магазинов с пистолетами для отстрела резиновых пуль и битами пошли в павильон тканей, где учинили погром.

На рынке правоохранители задержали 10 человек и доставили их в отделение полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников.

Напомним, 2 июня в текстильный магазин на "7 километре" пришли неизвестные и несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия по сотрудникам заведения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb