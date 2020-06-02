Стрельба на "седьмом километре" в Одессе: полиция задержала 10 человек
2 июня, 2020, 16:57
Отмечается, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей.
Правоохранители Одесской области задержали 10 человек после стрельбы на рынке "Седьмой километр", событие было квалифицировано как хулиганство
Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.
Отмечается, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей.
Работники одного из магазинов с пистолетами для отстрела резиновых пуль и битами пошли в павильон тканей, где учинили погром.
На рынке правоохранители задержали 10 человек и доставили их в отделение полиции.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников.
- Напомним, 2 июня в текстильный магазин на "7 километре" пришли неизвестные и несколько раз выстрелили предположительно из травматического оружия по сотрудникам заведения.
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