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Espreso.tvОбществоСтрельба на "седьмом километре" в Одессе: полиция задержала 10 человек

Стрельба на "седьмом километре" в Одессе: полиция задержала 10 человек


фото: dumskaya
Правоохранители Одесской области задержали 10 человек после стрельбы на рынке "Седьмой километр", событие было квалифицировано как хулиганство

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

Отмечается, конфликт возник между работникам рынка, которые не смогли поделить места парковки автомобилей.
Работники одного из магазинов с пистолетами для отстрела резиновых пуль и битами пошли в павильон тканей, где учинили погром.

На рынке правоохранители задержали 10 человек и доставили их в отделение полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всех участников.

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