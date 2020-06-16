У работника СНБО подтвердили коронавирус, - Данилов
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ZN.UA.
Он уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента.
"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", - рассказал Данилов.
Он добавил, что центр СНБО перешел в онлайн-режим.
"Мы все, кто имел контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", - добавил секретарь СНБО.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
- 16 июня Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
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