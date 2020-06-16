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Espreso.tvОбществоСтерненко со сторонниками устроил акцию протеста у дома Зеленского в центре Киева

Стерненко со сторонниками устроил акцию протеста у дома Зеленского в центре Киева


фото: Київ інфо
Активист Сергей Стерненко, которого 15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест, вместе со сторонниками устроил акцию протеста у дома президента Владимира Зеленского в центре Киева

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Несколько сотен активистов отправились в дом Владимира Зеленского, скандируя "Киев, вставай!", "Аваков черт!", "Зелю геть!". Акция завершилась после полуночи.

Стерненко говорит, что в суде обещают пересмотреть решение о домашнем аресте в военной части. По словам его адвокатов, ночью в здание суда вернулся председатель суда.

"Вернулся и дал слово под видеокамеры, что 16 июня будет авторазделение дел по поводу пересмотра и разъяснения судебного решения", - говорит Стерненко.

Он также призвал участников акции протеста прийти под здание суда и 16 июня.

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  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Вместе с активистами Стерненко устроил акцию под домом генерального прокурора Ирины Венедиктовой в центре Киева. Под домом генпрокурора в Киеве он собирался спросить ее, как выполнять постановление суда. Стерненко несколько раз попытался связаться с Венедиктовой по телефону но она не ответила.
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