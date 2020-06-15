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Espreso.tvОбществоДомашний арест Стерненко: активисты поехали к генпрокурору Венедиктовой

Домашний арест Стерненко: активисты поехали к генпрокурору Венедиктовой

Активисты, которые пришли поддержать Сергея Стерненко, после избрания ему меры пресечения, направились из-под здания Шевченковского суда к месту жительства генерального прокурора Ирины Венедиктовой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Вместе с активистами намерение направиться к Венедиктовой выразил и сам Стерненко. Перед этим он разорвал решение суда, которым его обязали находиться под домашним арестом по месту прописки - на территории воинской части в Одесской области. Стерненко заявил, что выполнить это постановление невозможно, а невыполнение даст прокурорам возможность требовать поместить его под стражу.

"Я планирую сейчас поехать к человеку, у которого есть соответствующие полномочия, и кто сможет объяснить, как выполнять решение суда, тем более, что она - один из заказчиков этого шоу. Я сейчас вместе со своими адвокатами поеду на улицу, где живет генеральный прокурор Ирина Венедиктова", - сказал Стерненко.

Перед этим активисты блокировали выезды из суда и требовали от судьи изменить место отбывания меры пресечения.

  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
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