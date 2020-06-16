"Подыгрывание российским оккупантам", - нардеп Юрчишин заявил, что "слуги" могут санкционировать водоснабжение Крыма

16 июня, 2020, 17:52

Об этом нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин сообщил в Facebook.

"Сегодня (16 июня - ред.) на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, а возможно, и в зале Верховной Рады, депутаты "Слуги народа" будут пытаться возобновить поставки украинской воды в Крым. Соответствующий законопроект 2831-1 без антикоррупционной экспертизы включено в повестку дня. Воды на полуострове достаточно для потребностей населения, дополнительно нуждаются только российские военные базы ", - заявил он.

Партия "Голос" призвала не манипулировать с вопросом подачи воды на территорию временно оккупированного Крыма. Воды, которая формируется на полуострове, абсолютно достаточно для обеспечения всех потребностей населения. Это около 1 миллиарда кубометров в год.

Депутаты монобольшинства исключили из законопроекта 2831-1 об обязательной приватизации два предприятия, которые отвечают именно за подачу воды на Крымский полуостров.

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"Этот законопроект правящей партии "Слуга народа" - это открытое подыгрывание российским оккупантам для обеспечения их военного контингента в Крыму", - подчеркнул политик.

В законопроекте 2831-1 авторства партии "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала. Это два государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечение Крыма украинской водой.

"Странным образом в законопроекте, который инициировали депутаты большинства, исчезает запрет на приватизацию государственных предприятий, которые обеспечивают работу крымских каналов. Что это? Очередное проявление непрофессионализма или реализация российских планов?" - отметил Юрчишин.

"Сегодня по работе антикоррупционного комитета увидим, есть ли план поить украинской водой российских оккупантов. Надеемся, что комитет поддержит предложение комитета по вопросам экономического развития, который предлагает отклонить законопроект 2831-1", - добавил нардеп.

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