Воду базам оккупантов в Крыму могут дать решением районного суда, - Борис Бабин

14 июня, 2020, 08:12

Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, доктор юридических наук, профессор Борис Бабин раскрыл механизм, с помощью которого, как он не исключает, действующей властью может быть осуществлено возобновление поставок воды из Днепра на оккупированный Россией украинский Крымский полуостров

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 13 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV.

Для начала, отметил Бабин, будет запущено медийную кампанию с целью создания нужных настроений у населения материковой части Украины.

"У нас, извините, нет 40 млн юристов-международников. Обществу можно через телеканалы отдельных господ рассказать, что это хорошо, и кто-то поверит, что" хорошо давать воду в Крым ". Просто потому что" хорошо ". Потому что это сказала красивая телеведущая. Все, точка. Или телеведущий. Поэтому если воду дадут, это будет медийное обеспечение, никто не будет заморачиваться юридическими вопросами ", - сказал профессор.

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При этом непосредственное решение, по словам Бабина, "спустят на какого стрелочника".

"Какой через неделю освободится. И все. Или будет решение суда, например, районного, об этом. Это же можно устроить? Такой судья что-то там одобрит, какое-то решение, и уйдет на пенсию. А потом все скажут:" Вы же видите , это решение суда. Мы имели его выполнять ", - добавил экс-чиновник.

При этом в Украине сейчас нет законодательных ограничений на подачу воды в оккупированный Крыму, поскольку недавно Верховная Рада отказалась принимать соответствующее однозначное постановление, напомнил Бабин.

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