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Espreso.tvОбщество"Не успею туда доехать": Стерненко не придет на суд по поводу смены адреса домашнего ареста

"Не успею туда доехать": Стерненко не придет на суд по поводу смены адреса домашнего ареста

Заседание по поводу смены адреса домашнего ареста назначили на 10:00, но активиста Сергея Стерненко там не будет

Об этом он сообщил в Telegram.

"Только что звонила секретарь судьи Мелешак по рассмотрению ходатайства об изменении адреса домашнего ареста. Заседание назначено на 10:00. То есть за 50 минут после сообщения мне о заседании. Я просто физически не успею туда доехать. Это невозможно, учитывая еще и то, что мне нельзя передвигаться без охраны. Поэтому я не прошу вас туда ехать. Потому и я не поеду. Возле суда дежурят мои адвокаты", - написал Стерненко.

Он добавил, что судья Мелешак "не лучше, чем Бугиль".

"Она как-то мне отказала в удовлетворении жалобы из-за того, что я не заключил сам с собой договор о том, чтобы я мог представлять себя в суде. А еще эта судья недавно отпустила чудовище, которое убило двухлетнего мальчика. Убийца сбежал из Украины", - написал активист.
  • Сергея Стерненко обвиняют в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа.
  • Напомним, что прокурор подал ходатайство об изменении адреса отбывания домашнего ареста с места прописки по адресу проживания.

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