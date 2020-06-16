"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 150 млн евро за 17-летнего игрока "Барселоны"

16 июня, 2020, 15:46

Английский "Манчестер Юнайтед" настроен приобрести хавбека "Барселоны" Ансу Фати за 150 млн евро

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В трансфере Фати также заинтересованы английский "Ньюкасл", французские "Монако" и "Ницца", а также дортмундская "Боруссия".

По информации источника, боссы МЮ готовы заплатить испанцам 150 млн евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника составляет 170 млн евро.

В текущем сезоне Ансуи Фати дебютировал в основе "Барсы", провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.