"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 150 млн евро за 17-летнего игрока "Барселоны"
16 июня, 2020, 15:46
Английский "Манчестер Юнайтед" настроен приобрести хавбека "Барселоны" Ансу Фати за 150 млн евро
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В трансфере Фати также заинтересованы английский "Ньюкасл", французские "Монако" и "Ницца", а также дортмундская "Боруссия".
По информации источника, боссы МЮ готовы заплатить испанцам 150 млн евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника составляет 170 млн евро.
В текущем сезоне Ансуи Фати дебютировал в основе "Барсы", провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
- 9 июня бразильский футболист французского ПСЖ Неймар сообщил одноклубникам о желании вернуться в испанскую "Барселону" .
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