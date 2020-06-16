 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 150 млн евро за 17-летнего игрока "Барселоны"

"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 150 млн евро за 17-летнего игрока "Барселоны"


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" настроен приобрести хавбека "Барселоны" Ансу Фати за 150 млн евро

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В трансфере Фати также заинтересованы английский "Ньюкасл", французские "Монако" и "Ницца", а также дортмундская "Боруссия".

По информации источника, боссы МЮ готовы заплатить испанцам 150 млн евро. Сумма отступных за 17-летнего полузащитника составляет 170 млн евро.

В текущем сезоне Ансуи Фати дебютировал в основе "Барсы", провел 24 матча, забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

16 июня, 2020 вторник

15 июня, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать