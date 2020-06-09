Неймар заявил одноклубникам, что больше не хочет играть за ПСЖ

9 июня, 2020, 11:25

Бразильский футболист французского ПСЖ Неймар сообщил одноклубникам о желании вернуться в испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

По данным источника, о своем желании футболист рассказал одноклубникам, с которыми поддерживает дружеские отношения. "Я хочу вернуться в" Барселону ", - сказал Неймар.

В то же время, в начале июня СМИ сообщили, что "Барселона" отказалась покупать Неймара в ПСЖ, поскольку парижский клуб требует за футболиста 175 млн евро и не хочет включать в соглашение других игроков каталонского клуба.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны". Французский клуб заплатил за бразильца 222 млн евро, что превратило Неймара на самого дорогого футболиста мира.

В нынешнем сезоне 28-летний бразилец сыграл за парижан 22 матча, забил 18 голов и отдал 10 результативных передач.

4 июня стало известно, что "Барселона" отказалась от покупки бразильского форварда французского ПСЖ Неймара.

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