Причин для переноса ВНО пока нет, - Шмыгаль
Об этом сообщает правительственный портал .
"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом ", - заявил Шмыгаль.
Премьер отметил, что ВНО могут перенести только в том случае, если на 100 тыс. жителей будет более 60 активных больных COVID-19 и более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.
"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", - добавил Шмыгаль.
- Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели
- В Министерстве образования и науки заявили, что готовы к проведению ВНО, ведь его отмена недопустима и может создаст коррупционные риски.
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