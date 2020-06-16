Причин для переноса ВНО пока нет, - Шмыгаль

16 июня, 2020, 20:31

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что пока нет оснований для отмены или переноса внешнего независимого оценивания

Об этом сообщает правительственный портал .

"Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом ", - заявил Шмыгаль.

Премьер отметил, что ВНО могут перенести только в том случае, если на 100 тыс. жителей будет более 60 активных больных COVID-19 и более 50% областей будут превышены три общенациональных показателя - количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.

"Это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника мы начинаем плановый процесс ВНО", - добавил Шмыгаль.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели

В Министерстве образования и науки заявили, что готовы к проведению ВНО, ведь его отмена недопустима и может создаст коррупционные риски.

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