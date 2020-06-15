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Espreso.tvОбщество"Недопустимо": МОН об отмене ВНО

"Недопустимо": МОН об отмене ВНО

В Министерстве образования и науки заявили, что готовы к проведению ВНО, ведь его отмена недопустима и может создать коррупционные риски

Об этом сегодня, 15 июня, заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации", - сообщила Мандзий.

По ее словам, министерство и Украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях - пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков.

"Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски", - подчеркнула Мандзий.

Отмечается, что сейчас МОН готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля. В то же время Минздрав готовит параметры, которым должна соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня.

  • Напомним, главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели.

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