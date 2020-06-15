Окончательное решение о проведении ВНО мы примем 22 июня, - Ляшко

15 июня, 2020, 15:33

Главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что отмена ВНО-2020 возможна в том случае, если будут значительно превышены эпидемические показатели

Об этом он заявил в комментарии LB.ua .

Ляшко отметил, что есть три варианта - провести ВНО в назначенные сроки, перенести или не проводить вообще.

"Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение о проведении ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - скаав главный санврач.

Ляшко добавил, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты.

На вопрос о том, в каком случае ВНО в этом году не произойдет, он ответил: "Если у нас будет устойчивый рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы еще не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирования, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37, то есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост".

Напомним, участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут делать экспресс-тесты на коронавирус на пунктах тестирования.

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