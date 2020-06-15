Окончательное решение о проведении ВНО мы примем 22 июня, - Ляшко
Об этом он заявил в комментарии LB.ua .
Ляшко отметил, что есть три варианта - провести ВНО в назначенные сроки, перенести или не проводить вообще.
"Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение о проведении ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня", - скаав главный санврач.
Ляшко добавил, что если ситуация будет примерно такой, как сегодня, то ВНО состоится в запланированные даты.
На вопрос о том, в каком случае ВНО в этом году не произойдет, он ответил: "Если у нас будет устойчивый рост распространения коронавирусной инфекции. Индикаторы еще не утверждены, но ориентировочно: когда более чем в 50% регионов будут превышены три наших показателя - инцидентность, загруженность больниц и тестирования, и если общее количество активных больных будет превышать 60 случаев на 100 тыс. населения. Сейчас эта цифра составляет 37, то есть нам всем нужно очень постараться, чтобы был такой рост".
- Напомним, участникам внешнего независимого оценивания с повышенной температурой не будут делать экспресс-тесты на коронавирус на пунктах тестирования.
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