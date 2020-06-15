Вице-премьер Стефанишина рассказала, что даст Украине новый статус в отношениях с НАТО

15 июня, 2020, 18:41

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями позволит Украине присоединиться к новому формату обмена оперативной информацией

Об этом она заявила в интервью ЕП .

"Во-первых, это очень мощный политический сигнал о приоритетах Альянса. Во-вторых, в статусе EOP ( "enhanced opportunity partner" - партнер с расширенными возможностями) Украина присоединится к новому формату обмена оперативной информацией между странами-участницами программы и странами НАТО. Также это позволит более эффективно внедрять мероприятия, заложенные в годовой национальной программе. Это дает дополнительные инструменты участия Украины в военных учениях. А еще это значит более глубокое партнерство Украина-НАТО на операционном уровне", - отметила урядовиця.