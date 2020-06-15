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Espreso.tvОбществоПосле получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству, - Стефанишина

После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству, - Стефанишина


фото: eurointegration.com.ua
Украина стремится к членству в Североатлантическом альянсе после получения статуса партнера по расширенным возможностям

Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Европейской правде .

Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть программы расширенных возможностей НАТО, - ред.) Очень мощным политическим сигналом относительно приоритетов Альянса.

"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания Украины от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

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