После получения статуса партнера в НАТО Украина стремится к членству, - Стефанишина
Об этом новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в интервью Европейской правде .
Она считает присоединение Украины к EOP (Enhanced opportunity partner, то есть программы расширенных возможностей НАТО, - ред.) Очень мощным политическим сигналом относительно приоритетов Альянса.
"Ни Украина, ни НАТО не рассматривают EOP как отвлечение внимания Украины от движения в направлении ПДЧ и членства в Альянсе", - сказала Стефанишина.
Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.
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