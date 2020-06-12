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Espreso.tvОбществоУкраина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО

Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО


фото: reuters
Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Этот статус является частью партнерской инициативы НАТО по взаимодействию, целью которой является поддержка и углубление сотрудничества между союзниками и партнерами, которые внесли значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

"Как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования и учений НАТО. Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности", - пояснили в НАТО решение принять Украину в программу.

Будучи партнером по расширенных возможностей, Украина получит выгоду от индивидуальных возможностей, которые помогут поддержать ее вклад, пояснили в НАТО. Это включает расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также широкий обмен информацией.

"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Альянса своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19", - прокомментировала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил друзей Украины в НАТО, которые сделали возможным это решение.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!", - написал он.

Украина сейчас является одним из шести партнеров по расширенным возможностям вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на секторах, представляющих взаимный интерес.

В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в Альянс.

"Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - резюмировали в Альянсе.

Украина обратилась к НАТО с просьбой об участии в Программе расширенных возможностей 1 ноября 2019 года.

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