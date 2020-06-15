В китайском городе-миллионнике ввели военное положение
Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление местных властей.
"Эпидемиологический центр решил ввести военное положение для прекращения распространения эпидемии (коронавируса, - ред.) в Баодине", - говорится в заявлении.
Чиновники также призвали граждан повысить уровень бдительности до "высокого", ведь Баодин расположен в 145 км от Пекина.
Отмечается, что в Баодине проживает более 11 млн человек.
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Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщил о 49 новых подтвержденных активных случаях коронавирусной болезни.
По состоянию на утро 15 июня, в мире зафиксировано более 8 млн случаев коронавируса.
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