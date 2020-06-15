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Espreso.tvОбществоВ китайском городе-миллионнике ввели военное положение

В китайском городе-миллионнике ввели военное положение


фото: reuters
В городе Баодин, в китайской провинции Хубэй, ввели военное положение из-за повторной вспышки коронавируса

Об этом сообщает ANI со ссылкой на заявление местных властей.

"Эпидемиологический центр решил ввести военное положение для прекращения распространения эпидемии (коронавируса, - ред.) в Баодине", - говорится в заявлении.

Чиновники также призвали граждан повысить уровень бдительности  до "высокого", ведь Баодин расположен в 145 км от Пекина.

Отмечается, что в Баодине проживает более 11 млн человек.

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Ранее Государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье сообщил о 49 новых подтвержденных активных случаях коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 15 июня, в мире зафиксировано более 8 млн случаев коронавируса.

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