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Espreso.tvОбществоКоличество больных коронавирус в мире превысило 8 миллионов

Количество больных коронавирус в мире превысило 8 миллионов


фото: reuters
По состоянию на утро 15 июня во мире зафиксировано 8007804 случай коронавируса, в частности 435 496 погибших и 4108052 выздоровели

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

По количеству зарегистрированных случаев по-прежнему лидирует США - 2162228 случая, из них 117 853 смертельных и 867 849 выздоровели.

На втором месте Бразилия, там заразились 867 882 человека.

На третьем - Россия, где заразились 537 210 человек.

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