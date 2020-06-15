Вспышка коронавируса в Китае: в Пекине вернули жесткие ограничения

15 июня, 2020, 11:44

Столица Китая Пекин сообщает о рекордном за несколько месяцев числе новых случаев заражения коронавирусом, что заставило власти города вернуться к жестким ограничениям

Как сообщает Reuters , новые случаи заражения связаны с оптовым продуктовым рынком Синьфади, который является крупнейшим в Азии и на который приходится около 80% поставок сельскохозяйственной продукции в Пекин, как китайской, так и зарубежной.

Власти закрыли рынок, тестирует на коронавирус десятки тысяч жителей и развернула кампанию по выявлению людей, которые недавно посещали рынок или контактировали с людьми, которые его посещали.

Некоторые школы начали приостанавливать занятия.

"Риск распространения эпидемии очень высокий, поэтому мы должны принять жесткие и решительные меры", - сказал представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.

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За последние сутки в Китае было зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом.

Днем ранее в Китае было зафиксировано 57 новых инфицированных.