Вспышка коронавируса в Китае: в Пекине вернули жесткие ограничения
Как сообщает Reuters , новые случаи заражения связаны с оптовым продуктовым рынком Синьфади, который является крупнейшим в Азии и на который приходится около 80% поставок сельскохозяйственной продукции в Пекин, как китайской, так и зарубежной.
Власти закрыли рынок, тестирует на коронавирус десятки тысяч жителей и развернула кампанию по выявлению людей, которые недавно посещали рынок или контактировали с людьми, которые его посещали.
Некоторые школы начали приостанавливать занятия.
"Риск распространения эпидемии очень высокий, поэтому мы должны принять жесткие и решительные меры", - сказал представитель правительства Пекина Сюй Хэцзянь.
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За последние сутки в Китае было зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом.
Днем ранее в Китае было зафиксировано 57 новых инфицированных.
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