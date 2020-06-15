Промоутер нашел для Усика нового соперника
Об этом сообщает Talksport.com .
Александр Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Диллиан Уайт является обладателем "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета).
"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или другого звания, которое его удовлетворит. Между тем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Я думаю, что после завершения пандемии коронавируса бокс будет совсем другим. Люди работают вместе, они хотят устроить лучшие бои. Не нужно обязывать их драться с обязательными претендентами", - отметил Арум.
- Напомним, 10 июня британские боксеры Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в 2021 году за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
- 4 июня британский тяжеловес Диллиан Уайт раскритиковал экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который отобрал у него титул.