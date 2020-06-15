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Espreso.tvСпортПромоутер нашел для Усика нового соперника

Промоутер нашел для Усика нового соперника


фото: Getty Images
Промоутер Боб Арум считает, что будет хорошо, если Александр Усик проведет бой против британца Диллиана Уайта

Об этом сообщает Talksport.com .

Александр Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Диллиан Уайт является обладателем "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета).

"Уайт может подраться за титул временного чемпиона или другого звания, которое его удовлетворит. Между тем Джошуа и Фьюри проведут два поединка. Возможно, будет лучше, если Уайт подерется с Усиком, чтобы определить настоящего претендента. Я думаю, что после завершения пандемии коронавируса бокс будет совсем другим. Люди работают вместе, они хотят устроить лучшие бои. Не нужно обязывать их драться с обязательными претендентами", - отметил Арум.

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