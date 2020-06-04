Британский чемпион назвал Уайлдера жалким продуктом хайпа и высмеял Фьюри

4 июня, 2020, 15:15

Британский тяжеловес Диллиан Уайт раскритиковал экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, который отобрал у него титул

Об этом сообщает Sky Sports .

По словам обладателя "временного" титула WBC (Всемирного боксерского совета) Диллиан Уайта, он уже более 100 дней является официальным претендентом на титул, но пока не получил права на бой с Тайсоном Фьюри.

"Я уже почти 100 дней является первым номером рейтинга, но так и не получил титульный бой. В то время, как Фьюри побил 31-го номера WBC Отто Валлин, после чего его подарили статус обязательного претендента без участия в финальном отделитель. Фьюри отобрал титул у жалкого продукта хайпа - Деонтея Уайлдера. После того, как Уайлдер годами убегал от меня, его ноги были слишком слабыми, чтобы удерживать вес. Кажется, эти двое устроили эстафету ", - сказал Уайт.

Напомним, 3 июня стало известно, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились провести третий бой в ноябре-декабре 2020 года.

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