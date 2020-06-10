Крупнейший бой в истории британского бокса: Фьюри и Джошуа договорились о встрече в 2021 году

10 июня, 2020, 18:45

Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боев в следующем году за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Об этом сообщает Sky Sports.

Стороны уже ищут места и даты проведения боев.

"Мы делаем большой прогресс. Нам еще многое предстоит преодолеть. Мы ищем места и даты проведения боев. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями боев. Мы еще не подписали контракты, потому что есть вещи, которые нужно доработать. Это крупнейший бой в истории британского бокса. В нашем поколении никогда не будет такого громкого поединка ", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, на счету Джошуа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).