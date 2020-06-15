Фурса спрогнозировал курс гривны на конец года

15 июня, 2020, 13:08

Курс валют второй год подряд не меняется в зависимости от сезона. В конце года доллар будет стоить примерно 28 грн, прогнозируют в инвестиционной компании Dragon Capital

Об этом рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Сергей Фурса в интервью "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким.

По его словам, уже второй год подряд на рынке валют практически нет сезонности.

"Это означает, что система становится более взрослым, зрелым. В том числе благодаря развитию фондовых рынков и благодаря тому, что к нам заходят инвестиции - по крайней мере, в локальный рынок ценных бумаг", - считает инвестбанкир.

Он также ответил на вопрос о прогнозируемого курса доллара.

"Относительно курса гривны. Мы ожидаем к концу года курс примерно 28 Но следует понимать, что есть очень много факторов неопределенности пока. И как будет вести себя мировая экономика, и как будет развиваться ситуация с карантином в Украине", - сказал Фурса.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что прогнозы МВФ намного более пессимистичны и предусматривают среднегодовой курс доллара в Украине на уровне 30 грн.