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Espreso.tvЭкономикаФурса спрогнозировал курс гривны на конец года

Фурса спрогнозировал курс гривны на конец года


фото: mc.today
Курс валют второй год подряд не меняется в зависимости от сезона. В конце года доллар будет стоить примерно 28 грн, прогнозируют в инвестиционной компании Dragon Capital

Об этом рассказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Сергей Фурса в интервью "Еспресо: капитал" с Андреем Яницким.

По его словам, уже второй год подряд на рынке валют практически нет сезонности.

"Это означает, что система становится более взрослым, зрелым. В том числе благодаря развитию фондовых рынков и благодаря тому, что к нам заходят инвестиции - по крайней мере, в локальный рынок ценных бумаг", - считает инвестбанкир.

Он также ответил на вопрос о прогнозируемого курса доллара.

"Относительно курса гривны. Мы ожидаем к концу года курс примерно 28 Но следует понимать, что есть очень много факторов неопределенности пока. И как будет вести себя мировая экономика, и как будет развиваться ситуация с карантином в Украине", - сказал Фурса.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что прогнозы МВФ намного более пессимистичны и предусматривают среднегодовой курс доллара в Украине на уровне 30 грн.

  • Исполнительный директор общественного союза "Экономический дискуссионный клуб" Олег Пендзин прогнозирует , что больших колебаний гривны не будет до осени.
  • Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявлял , что не ожидает резких колебаний гривны относительно доллара после отмены карантина.

 

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