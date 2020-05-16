Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина

16 мая, 2020, 12:46

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не ожидает резких колебаний гривны относительно доллара после отмены карантина

Об этом сообщает BBC .

По словам Смолия, в НБУ не ожидают, что после завершения карантина все побегут покупать доллары. Напротив, население начнет тратить средства, поскольку накопился отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций", - сказал Смолий.

Также он заверил, что в Нацбанке НБУ научился справляться с колебаниями курса.

"Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более $ 2 млрд, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения", - добавил Смолий.

Он подчеркнул, что курс даже немного укрепился, поэтому НБУ выкупает доллары на рынке в международные резервы.

"За второй квартал мы выкупили почти $ 1 млрд, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", - отметил Смолий.

Напомним, 13 мая Яков Смолий заявил, что в Нацбанке считают, что макроэкономические прогнозы позволяют еще раз снизить учетную ставку в 2020 году.

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