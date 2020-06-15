Дискуссии о переходе в режим внеочередных заседаний Рады нет, - Разумков

15 июня, 2020, 14:50

Голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сейчас парламент планирует продолжать работу и не переходить в режим внеочередных заседаний

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"К сожалению, не всегда народные депутаты придерживаются тех опасений, которые есть, и тех ограничений. Я имею в виду масочный режим и другие меры, которые могут дать возможность защитить и себя, и коллег, и родных и близких. Но пока мы планируем продолжать нашу работу. на сегодня такой дискуссии нет по переходу в режим внеочередных заседаний Верховной Рады ", - сообщил Разумков.

Голова ВР отметил, что парламентарии изменили режим работы и праюють до 15:00.

"Однако, фактически на время, работала бы ВР в обычном режиме, это никак не влияет. Там разница буквально в один час", - добавил Разумков.

Напомним, член фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис заболел COVID-19 .

Народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Божик заболел на коронавирус.

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