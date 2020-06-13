В нардепа от "Слуги народа" обнаружили коронавирус, - Гончаренко
13 июня, 2020, 21:07
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что член фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис заболел COVID-19
Об этом народный депутат от "Европейской Солидарности" сообщил в telegram.
"COVID-19 заболел нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис", - написал Гончаренко.
Максим Перебийнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Согласно информации на сайте ВР, Перебийнис регистрировался с помощью карты регистрации депутатов на заседаниях 2-5 июня.
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