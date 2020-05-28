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Espreso.tvОбществоНардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом, - Гончаренко

Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом, - Гончаренко

Народный депутат от партии "Слуга народа" Валерий Божик заболел коронавирусом

Об этом сообщил в Telegram -канале депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"COVID-19 заболел еще один нардеп - Валерий Божик", - написал Гончаренко.

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