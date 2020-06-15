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Espreso.tvОбществоДомашний арест Стерненко: активисты блокируют здание суда и требуют от судьи изменить место меры пресечения

Домашний арест Стерненко: активисты блокируют здание суда и требуют от судьи изменить место меры пресечения

Митингующие под Шевченковским судом заблокировали выходы из здания и требуют, чтобы судья изменил адрес для отбывания активистом Сергеем Стерненком домашнего ареста

Об этом сообщает hromadske.

Люди, которые пришли поддержать активиста под здание суда, активно отреагировали на решение суда и недовольны им.

Они кричат "Зелю геть!", "Випускай" и тому подобное. Также жгут файеры. Активисты решили заблокировать выезды из суда, чтобы судья не смог покинуть его и изменил свое решение.

ОБНОВЛЕНО: по информации журналиста Станислава Козлюка, нардепы говорят, что судья покинул здание.

  • 12 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненку в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда доступа.
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