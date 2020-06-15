Домашний арест Стерненко: активисты блокируют здание суда и требуют от судьи изменить место меры пресечения

Об этом сообщает hromadske.

Люди, которые пришли поддержать активиста под здание суда, активно отреагировали на решение суда и недовольны им.

Они кричат "Зелю геть!", "Випускай" и тому подобное. Также жгут файеры. Активисты решили заблокировать выезды из суда, чтобы судья не смог покинуть его и изменил свое решение.

ОБНОВЛЕНО: по информации журналиста Станислава Козлюка, нардепы говорят, что судья покинул здание.