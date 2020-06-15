Домашний арест Стерненко: активисты блокируют здание суда и требуют от судьи изменить место меры пресечения
15 июня, 2020, 22:37
Митингующие под Шевченковским судом заблокировали выходы из здания и требуют, чтобы судья изменил адрес для отбывания активистом Сергеем Стерненком домашнего ареста
Об этом сообщает hromadske.
Люди, которые пришли поддержать активиста под здание суда, активно отреагировали на решение суда и недовольны им.
Они кричат "Зелю геть!", "Випускай" и тому подобное. Также жгут файеры. Активисты решили заблокировать выезды из суда, чтобы судья не смог покинуть его и изменил свое решение.
ОБНОВЛЕНО: по информации журналиста Станислава Козлюка, нардепы говорят, что судья покинул здание.
- 12 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненку в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда доступа.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?