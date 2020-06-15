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Espreso.tvОбществоАрахамия заявил, что 18 июня в Раде могут рассмотреть назначение двух министров

Арахамия заявил, что 18 июня в Раде могут рассмотреть назначение двух министров

Фракция партии "Слуга народа" планирует 18 июня вынести на голосование в Верховной Раде кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Абрамовского - на должность министра экологии

Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия после заседания фракции, сообщает Укринформ .

"На должность министра образования рассматривали кандидатуру господина Шкарлета, пообщались, еще не делали голосования (сигнальное голосование внутри фракции, - ред.), Голосование будет сначала в группах, а затем по протоколу надо делать во фракции. Я лично буду поддерживать. В сессионный зал это может быть вынесено на четверг, если мы как фракция будем его продвигать. Также в четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - отметил Арахамия.

  • Фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.
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