Арахамия заявил, что 18 июня в Раде могут рассмотреть назначение двух министров
15 июня, 2020, 22:58
Фракция партии "Слуга народа" планирует 18 июня вынести на голосование в Верховной Раде кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки и Романа Абрамовского - на должность министра экологии
Об этом рассказал председатель фракции Давид Арахамия после заседания фракции, сообщает Укринформ .
"На должность министра образования рассматривали кандидатуру господина Шкарлета, пообщались, еще не делали голосования (сигнальное голосование внутри фракции, - ред.), Голосование будет сначала в группах, а затем по протоколу надо делать во фракции. Я лично буду поддерживать. В сессионный зал это может быть вынесено на четверг, если мы как фракция будем его продвигать. Также в четверг мы планируем назначить господина Абрамовского на министра защиты окружающей среды", - отметил Арахамия.
- Фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом.
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