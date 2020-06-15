Шмыгаль представил кандидатом на должность министра образования ректора Черниговского университета Шкарлета, - нардеп Качура
Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.
"На заседании фракции премьер представил Сергея Шкарлета кандидатом на должность министра образования", - сообщил он.
Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".
В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.
"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.
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