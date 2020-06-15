Шмыгаль представил кандидатом на должность министра образования ректора Черниговского университета Шкарлета, - нардеп Качура

15 июня, 2020, 22:20

Фракция "Слуга народа" на заседании провела собеседование с кандидатом на должность министра образования и науки, ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом

Об этом написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram.

"На заседании фракции премьер представил Сергея Шкарлета кандидатом на должность министра образования", - сообщил он.

Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

В 2010 году Шкарлет баллотировался в Черниговский облсовет от "Партии регионов". Тогда в интервью он говорил, что поддерживал экс-президента Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Я полностью разделяю взгляды и принципы "Партии регионов", - говорил Шкарлет в 2010 году.