Участникам пробного ВНО вернут деньги, - МОН
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Участникам ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, вернут деньги из-за невозможности проведения этого испытания в учебных заведениях.
МОН совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата денег.
"Зарегистрированные пользователи смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома. Инструкция, как сдать тесты и получить свой результат пробного ВНО, размещена на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.
Пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.
- Напомним, 13 июня Кабмин поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин и запретил проводить пробное внешнее независимое оценивание .
- 13 июня в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти онлайн .
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