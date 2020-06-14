Участникам пробного ВНО вернут деньги, - МОН

14 июня, 2020, 16:46

Участникам пробного внешнего независимого оценивания, которое не состоится в образовательных учреждениях 15 и 17 июня из-за карантина, вернут деньги

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Участникам ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, вернут деньги из-за невозможности проведения этого испытания в учебных заведениях.

МОН совместно с Министерством финансов готовят порядок возврата денег.

"Зарегистрированные пользователи смогут пройти пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома. Инструкция, как сдать тесты и получить свой результат пробного ВНО, размещена на сайте Украинского центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

Пробное внешнее независимое оценивание является добровольной и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

Напомним, 13 июня Кабмин поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин и запретил проводить пробное внешнее независимое оценивание .

13 июня в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти онлайн .

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