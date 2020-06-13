Кабмин запретил открывать кинотеатры и проводить пробное ВНО

13 июня, 2020, 13:20

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения и внес изменения в постановление правительства, которым регламентируется карантин. В частности с 15 июня 2020 года еще нельзя будет восстановить работу кинотеатров, нельзя будет проводить пробное внешнее независимое оценивание, но будут ослаблены правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа

Об этом в субботу, 13 июня 2020 года, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге, передает Еспресо.TV .

"Это постановление, регламентирующее наши карантинные ограничения. Мы ограничили деятельность кинотеатров, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавируса. До этого я встречался с представителями крупных сетей кинотеатров и согласовал все эти вопросы. Кроме этого мы предлагаем другой пропускной режим через КПВВ, а также отменяем проведения пробного ВНО ", - подчеркнул Степанов.

Среди пунктов, которые предусмотрены в постановлении следующее:

ограничить деятельность кинотеатров с целью предотвращения ухудшения эпидемической ситуации;

исключить пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина;

предположить, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины или признанные беженцами, или которые нуждаются в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией ;

установление требования обязательной обсервации только для лиц, пересекающих границу и прибывают из стран или являются гражданами (подданными) стран с широким распространением COVID-19;

отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ;

предусмотреть обязательное наличие в контрольных пунктах мест или для проведения медицинского осмотра;

предусмотреть дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а именно то, что в период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, лицо не дала согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Действуй дома" единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда из временно оккупированных территорий через контрольный пункт.

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