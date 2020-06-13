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Espreso.tvОбществоПробное ВНО пройдет в режиме онлайн

Пробное ВНО пройдет в режиме онлайн


фото: Укрінформ
В Украинском центре оценивания качества образования заявили, что пробное внешнее независимое оценивание 15 и 17 июня можно будет пройти онлайн

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен прийти к нам в этот понедельник", - говорится в сообщении.

Так, учитывая сложившуюся ситуацию, УЦОКО предлагает участникам пройти тестирование дома следующим образом: 15 и 17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе; выполнить задание тестовой тетради; до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов; получить свой результат за тестирование.

"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18: 00 19 июня", - говорится в сообщении.

Также в центре напомнили, что эксперты Украинского центра оценивания образования разберут каждое задание по 4-м популярным предметам, предоставят развернутые объяснения на все вопросы тестов по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике и английскому языку и посоветуют, как успешно сдать ВНО в 2020 году .

"Ваши тестовые тетради лежат на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения этих тетрадей вы сможете получить в своих личных кабинетах участников", - отметили в центре.

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