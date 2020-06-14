Стерненко - Зеленскому: "А кто же сбил Ил-76?"
Свой вопрос он оставил под сегодняшним сообщением президента на его официальной фейсбук-странице, в котором Зеленский призывает не забывает павших героев, передает Еспресо.TV .
"А кто же сбил?", - обратился Стерненко к Зеленскому.
Эта реплика сразу набрала более 100 "лайков".
Позже Стерненко прокомментировал ситуацию у себя в Telegram .
Вот его слова:
"Президент опять не знает, кто же напал на Украине.
Он пишет слова соболезнования о гибели 49 наших военных 6 лет назад.
Их на самолете Ил-76 сбили российские оккупационные войска.
Но Зеленский об этом не говорит. Вообще не вспоминает оккупантов. И добавляет "не имеем права забыть".
Но он уже забыл. Забыл, что Россия - враг. Забыл, что Россия - оккупант. Забыл, какого государства он президент ".
- Напомним, ровно 6 лет назад российско-террористические войска сбили Ил-76 с украинскими десантниками.
- В то же время в заявлениях Зеленского по поводу сбивания Ил-76 и освобождения Мариуполя нет слов "Россия" и "россияне" .
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