Стерненко - Зеленскому: "А кто же сбил Ил-76?"

14 июня, 2020, 13:52

Общественный деятель Сергей Стерненко просит главу Украинского государства Владимира Зеленского уточнить, кто именно виноват в гибели 40 украинских военных (40 десантников и 9 членов экипажа) на борту Ил-76, сбитого в ночь с 13 на 14 июня 2014 года вблизи Луганска

Свой вопрос он оставил под сегодняшним сообщением президента на его официальной фейсбук-странице, в котором Зеленский призывает не забывает павших героев, передает Еспресо.TV .

"А кто же сбил?", - обратился Стерненко к Зеленскому.

Эта реплика сразу набрала более 100 "лайков".

Позже Стерненко прокомментировал ситуацию у себя в Telegram .

Вот его слова:

"Президент опять не знает, кто же напал на Украине.

Он пишет слова соболезнования о гибели 49 наших военных 6 лет назад.

Их на самолете Ил-76 сбили российские оккупационные войска.

Но Зеленский об этом не говорит. Вообще не вспоминает оккупантов. И добавляет "не имеем права забыть".

Но он уже забыл. Забыл, что Россия - враг. Забыл, что Россия - оккупант. Забыл, какого государства он президент ".

Напомним, ровно 6 лет назад российско-террористические войска сбили Ил-76 с украинскими десантниками.

В то же время в заявлениях Зеленского по поводу сбивания Ил-76 и освобождения Мариуполя нет слов "Россия" и "россияне" .

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