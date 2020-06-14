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Espreso.tvОбществоРовно 6 лет назад россияне сбили Ил-76 с украинскими десантниками

Ровно 6 лет назад россияне сбили Ил-76 с украинскими десантниками

В ночь с 13 на 14 июня 2014 года, то есть 6 лет назад, в небе над Луганщине россияне сбили с зенитно-ракетного комплекса украинский самолет Ил-76

Этот военный борт летел из города Днепр подкрепления защитников Луганска, напоминает Еспресо.TV .

Все, кто был на нем, погибли.

40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

Светлая память павшим Героям!

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