Ровно 6 лет назад россияне сбили Ил-76 с украинскими десантниками
14 июня, 2020, 12:02
В ночь с 13 на 14 июня 2014 года, то есть 6 лет назад, в небе над Луганщине россияне сбили с зенитно-ракетного комплекса украинский самолет Ил-76
Этот военный борт летел из города Днепр подкрепления защитников Луганска, напоминает Еспресо.TV .
Все, кто был на нем, погибли.
40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
Светлая память павшим Героям!
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb