В заявлениях Зеленского по поводу сбивания Ил-76 и освобождения Мариуполя нет слов "Россия" и "россияне"

14 июня, 2020, 12:45

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Но в обоих случаях в его текстах отсутствуют слова "Россия", "россияне".

Нет там упоминаний и о "террористах" или "боевиках".

Только по поводу возвращения под контроль Украины Мариуполя глава государства употребил понятие "оккупанты".

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