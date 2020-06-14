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Espreso.tvОбществоВ заявлениях Зеленского по поводу сбивания Ил-76 и освобождения Мариуполя нет слов "Россия" и "россияне"

В заявлениях Зеленского по поводу сбивания Ил-76 и освобождения Мариуполя нет слов "Россия" и "россияне"

Президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в социальной сети Facebook в субботу, 13 июня 2020 года, обнародовал сообщение по случаю шестой годовщины освобождения Мариуполя от российских захватчиков, а в воскресенье, 14 июня, написал несколько предложений к шестой годовщине гибели 49 украинских военных на борту Ил-76 вблизи Луганска

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Но в обоих случаях в его текстах отсутствуют слова "Россия", "россияне".

Нет там упоминаний и о "террористах" или "боевиках".

Только по поводу возвращения под контроль Украины Мариуполя глава государства употребил понятие "оккупанты".

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