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Espreso.tvОбществоСегодня на Западе и в Центре Украины - град, в Карпатах - ливни и риск подтопления

Сегодня на Западе и в Центре Украины - град, в Карпатах - ливни и риск подтопления

Гроза над Прутом. 12 июня 2020 года
фото: Тарас Піц
Утром воскресенья, 14 июня 2020 года, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнародовала два важных предупреждение для граждан

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Еспресо.TV .

"14 июня в Украине грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м / с, в Карпатах значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - отмечают спасатели.

Кроме того, есть предупреждение об изменении гидрологической ситуации.

"14 - 15 июня, в связи с восстановлением значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается формирование очередной волны дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2,0 м, над уровнями на 8:00 14 июня. на пониженных участках участках возможен выход воды на заводь. В районах выпдения значительных дождей возможно формирование значительного местного, склонного стока; в горах вероятно образование локальных селевых потоков ", - предостерегает ГСЧС.

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