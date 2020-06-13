Жителей села на берегу Черемоша предупредили об угрозе затопления

13 июня, 2020, 10:03

В Черновицкой области жителей села Банилов Вижницкого района предупредили о вероятности прорыва дамбы горной реки Черемош

Соответствующее видео появилось в соцсетях, передает Еспресо.TV со ссылкой на Molbuk.ua .

Вечером в пятницу, 12 июня 202 года, по селу ездил специальный автомобиль ГСЧС, в котором из громкоговорителей жителей предупреждали о возможном прорыве дамбы.

"Это не учения", - отмечали прри этом спасатели.

"Сказали подготовить все необходимые вещи и документы на случай эвакуации", - рассказали местные жители.

Работы по укреплению дамбы продолжались всю ночь с 12 на 13 июня.

Под утро спасателям удалось временно уменьшить угрозу прорыва, сообщил сельский голова Банилова Василий Соломко.

"12 июня около 21:00 мы начали укреплять дамбу. Работали спасатели, работники бассейнового управления и местные жители. Всего было около 50 человек", - сказал Соломко.

Всего для укрепления дамбы использовано около 1 тыс. мешков щебня (около 20 тонн) и 12 м3 лесоматериалов.

"Владелец карьера из Кицмани дал машины и возили шутер. Также для укрепления использовали тополя. Работали всю ночь", - добавил Соломко.

По состоянию на утро 13 июня, в 05:00 работы по укреплению дамбы были завершены.

Сельский голова добавил, что дамбу может прорвать, если дожди не прекратятся.

Во время укрепительных работ Василий Соломко чуть не утонул. Он упал в воду 2 метра глубиной. К счастью ему удалось выбраться на берег.

К проведению работ привлекалось 52 человека и 9 единиц техники из них от ДСНС 41 работник личного состава и 5 единиц техники.

Напомним, в Днипре ураган повалил 57 деревьев и обесточил три больницы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb