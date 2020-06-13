Ураган повалил в Днепре 57 деревьев и обесточил три больницы

13 июня, 2020, 08:53

В Днепре вечером в пятницу, 12 июня 2020 года, за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель городского головы Михаил Лысенко, передает Еспресо.TV .

"Пятьдесят семь упавших деревьев. Из-за этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвет", - отметил он.

"Три больницы без электроснабжения. За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - добавил Лысенко.

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