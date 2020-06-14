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Espreso.tvМир"Да никогда в жизни!". Белорусская оппозиция сомневается, что Лукашенко, как Янукович, будет стрелять в свой народ

"Да никогда в жизни!". Белорусская оппозиция сомневается, что Лукашенко, как Янукович, будет стрелять в свой народ

Виктор Бабарико и Александр Лукашенко
фото: udf.by
Александру Лукашенко, который является неизменным президентом Республики Беларусь с лета 1994 года, следует согласиться на проведение честных выборов и в случае поражения от них достойно уйти с должности

Об этом белорусский банкир и политик, бывший председатель правления "Билгазпромбанку" (филиала российского "Газпромбанка") Виктор Бабарыко заявил в интервью Deutsche Welle , передает Еспресо.TV .

"Понимаете, в Беларуси есть четкое понимание, что система управления страной привела нас в тупик. Есть два сценария, как будут происходить эти изменения. Первый - нормальные выборы и достойная отставка. Но если этого не будет, нас ждут большие вопросы в экономике. У нас есть четкое понимание, что мы самостоятельно не выберемся из этой ситуации. А если не выберемся самостоятельно, то помощь со стороны - это потеря суверенитета ", - пояснил он.

"Белорусский народ терпеливый, это правда. Но если он встанет, то все, беги и прячься. Я все же надеюсь, что это будут просто выборы 9 августа", - отметил Бабарыко.

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При этом он уверен, что в условиях нынешнего резкого снижения доверия к Лукашенко, на котором настаивает оппозиция и независимые от власти СМИ, пойти на полную фальсификацию выборов или на сознательное недопущение к регистрации самостоятельных кандидатов он не сможет. Не верит Бабарыко и в то, что Лукашенко, как в свое время Виктор Янукович в Украине, отдаст приказ стрелять в протестующих.

"Я понимаю, как обмануть 100, 200, 300 000 человек. Но как обмануть 3,5 млн - я не представляю. Что будет, если в каждом городе получится по 5, 10 тыс человек - вы думаете, власть будет расстреливать? Вы представляете силовиков, которые в своих соседей, друзей стрелять? Да никогда в жизни! ", - отметил политик.

Кроме того, в случае применения оружия от Лукашенко, как считает Бабарыко, отвернутся чиновники и офицеры.

"Большая часть любой номенклатуры знает, что такое конституция, и присягали они все-таки Белоруссии и белорусскому народу. Я считаю, в головах и сердцах офицеров это осталось: стрелять в безоружных людей нельзя", - уверен он.

  • Сейчас Виктор Бабарыко собирает подписи на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси, которые несмотря на эпидемию Covid-19 должны состояться 9 августа.
  • При этом в филиале "Газпромбанка" (РФ) в Минске проведено обыски и аресты . Не исключает своего задержания и сам Бабарыко.
  • По данным социологических исследований, Бабарыко может стать одним из фаворитов избирательной кампании. В том случае, если его допустят к регистрации.
  • Режим Лукашенко и ряд политологов считают отчетливо пророссийским кандидатом.
  • По мнению некоторых экспертов, РФ может спровоцировать на этих выборах массовое недовольство Лукашенко и дальнейшие беспорядки, чтобы потом иметь привет "по требованию парламента" ввести в Беларуси свои войска. В частности, такую точку зрения в эфире телеканала "Еспресо" высказал независимый московский политолог Валерий Соловей.
  • Действующий глава белорусского государства обещает: "Переворота в стране не будет. Майдана - тем более" .

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